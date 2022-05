"Il faudra être particulièrement vigilant": les orages vont devenir plus intenses vendredi

La situation météorologique s'annonce plus compliquée dans les prochaines heures. Des orages traversent en ce moment notre pays, avec des averses intenses et 10 à 20 litres par mètre carré. Cette zone orageuse devrait quitter notre pays dans la soirée, avec des températures sous le soleil pouvant atteindre les 28 degrés dans l'après-midi.

Mais le plus gros est devant nous: les orages seront plus intenses encore demain. "Cela s'annonce très critique. Il faudra être extrêmement vigilant. C'est un front ondulant qui va traverser notre pays, toujours depuis la France", nous explique Emilie Dupuis. "On attend, pour certaines régions, jusqu'à 40 litres de pluie en à peine une heure. Pour le moment, notre pays est sous vigilance jaune, il est possible que cela bascule en vigilance orange", nous confirme-t-elle ensuite.