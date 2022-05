Le compositeur grec Vangelis décède à l'âge de 79 ans

Le compositeur grec de "Blade Runner" et des "Chariots de feu", Vangelis Papathanassiou, surnommé Vangelis, est décédé à 79 ans, a annoncé jeudi soir le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.





"Vangelis Papathanassiou n'est plus parmi nous", a tweeté le Premier ministre. "Le monde de la musique a perdu (l'artiste) international Vangelis", ajoute son tweet. Pionnier de la musique électronique, cet autodidacte avait trouvé son inspiration dans l'exploration spatiale, la nature, l'architecture futuriste, le Nouveau Testament et le mouvement étudiant de mai 1968.

Sa bande originale pour "Les Chariots de feu" a été oscarisée face à la musique de John Williams réalisé pour le premier film d'Indiana Jones en 1982.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que le grand Grec Vangelis Papathanassiou est décédé tard dans la nuit du mardi 17 mai", a également annoncé son avocat cité jeudi par l'Agence de presse grecque ANA.

Selon plusieurs médias grecs, Vangelis est décédé du coronavirus en France où il partageait son temps avec Londres et Athènes. M. Mitsotakis a aussi souligné que le deuxième prénom de Vangelis était Ulysse. "Pour nous les Grecs, cela signifie qu'il a commencé son grand voyage sur les chariots de Feu. De là, il nous enverra toujours ses notes", a encore tweeté M. Mitsotakis. Parmi la douzaine de bandes originales qu'il a composées figurent celles du film de Costa-Gavras "Missing", de "Lunes de fiel" de Roman Polanski et d'"Alexandre" d'Oliver Stone.