Rihanna et A$AP Rocky ont donné naissance à un petit garçon

(Belga) La chanteuse Rihanna et le rappeur A$AP Rocky ont eu leur premier enfant le 13 mai à Los Angeles, a révélé jeudi le média people TMZ.

La chanteuse des tubes "Diamonds" et "Umbrella", qui s'est aussi aventurée avec succès dans la mode, avait été photographiée fin janvier dans les rues de New York, main dans la main avec le rappeur, portant un long manteau au bas déboutonné, laissant voir son ventre rond. L'artiste américaine n'était pas venue au gala du Metropolitan Museum of Art le 2 mai dernier, rendez-vous incontournable de nombre de célébrités de la mode et du spectacle. Aucun représentant du couple n'a répondu à l'AFP pour avoir la confirmation de l'heureux évènement. Le couple avait officialisé leur relation en 2021. Rihanna est "l'amour de ma vie" et "la bonne", avait confié A$AP Rocky au magazine GQ en mai 2021. (Belga)