Météo - Encore quelques averses avant le retour du soleil pendant le week-end

(Belga) Des pluies soutenues ou des averses orageuses intenses envahiront le pays à partir de la France en cours de matinée. De fortes pluies, de violents coups de vent et des chutes de grêle pourront se produire en cas d'averses orageuses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En fin d'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec des éclaircies. Les maxima varieront entre 18°C le long du littoral et 27°C en Gaume. En dehors des ondées orageuses, le vent sera faible d'est ou de direction variable, s'orientant en cours d'après-midi entre l'ouest et le sud-ouest en devenant modéré à parfois assez fort. Ce soir et la nuit prochaine, les dernières précipitations s'évacueront vers l'Allemagne et les Pays-Bas, puis le ciel se dégagera. Des nuages bas se formeront ensuite en cours de nuit. Les températures redescendront entre 7 et 13°C. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest. Samedi, le temps sera doux et généralement sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Les maxima varieront entre 16 et 20°C. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, faiblissant en fin de journée. Dimanche, le temps sera sec avec de belles apparitions du soleil, voilé par des nuages élevés. Maxima autour de 22°C. Vent faible de sud-sud-est, devenant modéré à la côte de secteur nord. Cette brise de mer y limitera les maxima à 17°C (Belga)