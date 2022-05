Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports dès lundi, affirme le ministre Georges Gilkinet

Le comité de concertation, prévu à 14h, ne devrait pas se réunir physiquement. La note proposée par les autorités semble faire l'unanimité.

Depuis le 7 mars, le baromètre corona est en code jaune, soit le niveau le plus bas. Quasi toutes les mesures destinées à ralentir la propagation du virus ont été levées. Le masque est cependant resté obligatoire dans les lieux de soins, les pharmacies et dans les transports publics. Des assouplissements devraient avoir lieu à ce sujet vendredi.

Invité au micro de Fabrice Grosfilley, le ministre de la Mobilité George Gilkinet a d'ores-et-déjà annoncé que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun dès lundi prochain. "On passe à une autre phase, on va pouvoir reprendre le train, le bus et le tram sans masque", a-t-il indiqué. George Gilkinet annonce que suite aux derniers chiffres relatifs à l'épidémie, le baromètre corona s'apprête à passer en code vert. "On revient à une situation normale en restant vigilant", indique le ministre.

Le Covid Safe Ticket devrait disparaître

Le port du masque devrait cependant rester obligatoire dans les lieux de soins et pharmacies. "On va évaluer tout ce qui a été fait pendant ces mois pour être prêt à tout. C'est vraiment une période difficile qui se termine", souligne Georges Gilkinet.

Le comité de concertation ne se réunira pas physiquement. Il y a un quasi accord dans la note présenté aux différents gouvernements. "Je serai très étonné que les choses changent dans la journée", confie Georges Gilkinet. Il faudra cependant attendre le début d'après-midi pour connaître précisément les décisions prises par les autorités.

Le ministre de la Mobilité a également indiqué que l'obligation de remplir un formulaire de localisation des passagers (PLF) devrait disparaître. Légalement, il est prévu que le Covid Safe Ticket prenne fin au 30 juin. "On ne va pas poursuivre inutilement cette base légale. On pourra peut-être un jour le réactiver", précise Georges Gilkinet.

L'évolution de l'épidémie reste favorable. Selon les chiffres de l'institut de santé publique Sciensano, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs s'élevait mardi à 106 et 1.513 personnes positives au coronavirus se trouvaient à l'hôpital. Entre le 7 et le 13 mai, 3.701 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 16% par rapport à la semaine précédente.