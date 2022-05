Une école primaire cambriolée à Jette: "Il y a la police et on ne peut pas rentrer"

Hajar nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous : l'école Theodoortje, à Jette, où est scolarisée son enfant, a été cambriolée durant la nuit. "En arrivant à l'école, on s'aperçoit qu'il y a la police et qu'on ne peut pas rentrer" nous raconte-t-elle. Selon les premières informations, toutes les classes auraient été dévalisées. Selon l'administration de l'école, les dégats seraient très importants, "c'est la catastrophe" nous confie une membre du personnel.

Tout comme de nombreux parents, Hajar a dû faire demi-tour avec sa fille, "heureusement que je ne travaille pas aujourd'hui" dit-elle, "mais ils ont ouvert une garderie, une seule classe pour une centaine d'élèves".

Plus d'informations à suivre.