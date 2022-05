Des orages au menu de l'après-midi de vendredi avant le retour d'un temps sec ce week-end

(Belga) Des pluies soutenues ou des averses orageuses intenses envahiront la Belgique depuis la France vendredi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Ces averses orageuses seront probablement accompagnées de forts cumuls de pluie, de puissantes rafales de vent voire de grêle. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte orange sur le centre et l'est du pays. Des éclaircies et un temps sec devraient faire leur retour par l'ouest en fin d'après-midi. Le thermomètre oscillera entre 17 ou 18 degrés à la côte et 23 à 25 degrés dans l'est et le nord-est. Le vent sera modéré à assez fort.

Les dernières averses possiblement orageuses fuiront vers l'Allemagne et les Pays-Bas en soirée et le ciel se dégagera à partir de l'ouest. Des nuages bas apparaitront en cours de nuit et les températures chuteront entre 5 et 9 degrés en Ardenne et de 10 à 13 degrés en Basse Belgique. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré ou assez fort. Le temps restera sec samedi avec, le matin, une alternance entre nuages et éclaircies. Ces dernières s'élargiront au fil de la journée. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Haute-Fagnes et 21 degrés en Campine. Le vent sera modéré d'ouest et faiblira durant l'après-midi. La nuit de samedi a dimanche verra l'apparition d'un peu de brume et la chute du thermomètre, qui se situera entre 7 et 12 degrés. Quelques champs nuageux balafreront le ciel de dimanche mais le temps restera sec. Les maxima atteindront entre 19 et 24 degrés avec un faible vent. (Belga)