Les orages arrivent: à quoi faut-il s'attendre ?

Si on annonçait les orages du côté de Charleroi pour ce matin, ils se sont fait quelque peu attendre mais ils sont bien là : "Ces orages arriveront vers le centre du pays pour 14 heures et puis, ils atteindront la province de Liège sur le coup de 14h30-15h", explique Émilie Dupuis.

Des pluies torrentielles sont attendues avec vraiment des averses orageuses : 20 à 30 litres par mètre carré sont attendus. L'IRM a placé notre pays du centre à l'est sous vigilance orange. Le restant sera sous vigilance jaune, ce qui signifie que cela sera plus des pluies continues sous l'ensemble de la journée.

"Du vent, entre 80 et 90 km/h est également à prévoir sur le centre et l'est du pays", détaille Émilie Dupuis. "Il sera donc important de pouvoir attacher tout ce qu'on peut attacher". La bonne nouvelle, c'est que la grêle sera moins présente que durant la journée d'hier.

A 18 heures, normalement, l'alerte orange sera terminée, et on devrait pouvoir voir réapparaître de belles éclaircies dans ces zones.