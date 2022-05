Champion de Belgique de boxe à 14 ans seulement, Gabriel veut déjà voir plus haut : "On vise le titre mondial !"

Champion de Belgique francophone, puis champion de Belgique 15 jours plus tard. À 14 ans, Gabriel Xhrouet est rapidement devenu la terreur des rings de boxe du pays dans sa catégorie. Ambitieux, le jeune Sérésien aimerait encore aller plus haut…

Que faisiez-vous à 14 ans ? Gabriel Xhrouet, lui, est déjà champion de Wallonie et de Belgique de boxe anglaise dans sa catégorie. "Et il a remporté les compétitions haut la main !", nous précisait fin mai son père et entraîneur, Michael. Dans le monde de la boxe depuis le plus jeune âge, cet homme résidant à Seraing a donc pris sous son aile son fils, qui voulait suivre les traces et la passion de son père.

"Et pourtant, je ne voulais pas qu’il fasse de la boxe !", explique-t-il. "On dit souvent que les parents forcent leurs enfants à pratiquer le même sport qu’eux, mais ici ça n’est pas le cas. Je l’ai d’abord mis au football, mais ça n’a pas été. Il est revenu automatiquement vers la boxe et les sports de combat". On serait presque tenté de dire que Gabriel a ça dans le sang…

Il réclame de l'entraînement, en général, c'est bon signe !

"Il commencera par du taekwondo avant de bifurquer vers la boxe. Actuellement, en plus de la boxe anglaise, il pratique aussi le MMA et la boxe pieds-poings". Pour ne pas brûler les ailes de son fils, son père a voulu lui adapter un programme pour une bonne progression. "Je ne lui faisais pas faire de compétitions au début, seulement de l’entraînement, beaucoup d’entraînements. J’avoue que je peux être un peu dur avec lui, mais on sait comment ça fonctionne : si on ne bouge pas un petit peu son enfant, il va vouloir rester devant les écrans…", décrit-il.

Michael reste pourtant les pieds sur terre. "L’école reste le plus important ! Le sport-étude avec la boxe n’existe pas en Belgique, donc il suit une scolarité normale, il a d’ailleurs de bons résultats". En parallèle, Gabriel s’entraîne tous les jours avec son père. "Il ne traîne pas la patte pour les entraînements. Désormais, il réclame même de l’entraînement, et ça, généralement, c’est un bon signe".

Un petit surdoué des rings

Et quand un enfant est bon, Michael sait le remarquer… Surtout si c’est le sien ! "Étant dans le sport depuis des années, je sais repérer un gamin qui a du potentiel. Gabriel est un surdoué. Il a la souplesse, la vitesse… Il est champion de boxe anglaise alors que son point fort, ce sont clairement ses jambes". Ne pouvant pas s’en servir dans la boxe anglaise (qui ne se pratique qu’avec les poings), il peut néanmoins les utiliser à bon escient dans les cages des combats MMA. "Je viens d’ouvrir une école pour ce sport à Seraing, on va donc y entraîner mon fils également".



(c) Instagram - Gabriel Xhrouet

Résultat de ce talent, Gabriel est champion de Belgique. Mais le déjà très ambitieux jeune homme ne souhaite pas s’arrêter là. "Maintenant, c’est clair, il veut le titre de champion du monde, ou d’Europe s’il faut passer par là d’abord. Il veut le faire, nous en avons déjà parlé".

Se définissant comme "quelqu'un de très déterminé, que ce soit dans les études ou dans le sport, respectueux et poli, mais également compétiteur", Gabriel tient le même discours que son père à qui "il doit tout" : "Avec de la motivation et de l’entraînement, tout est possible ! Je suis extrêmement motivé et mon papa est toujours derrière moi pour m'encourager".

La boxe, un sport peu aidé financièrement

Le problème est que si le championnat de Belgique se déroule à Gand, pour le championnat du monde, il y a bien souvent quelques kilomètres en plus à parcourir. Pratiquant un sport peu médiatisé en Belgique, le jeune boxeur ne bénéficie d’aucun soutien financier et doit compter sur sa famille pour le soutenir dans son début de carrière.

"On essaie de débaucher des sponsors. Avant, c’était plus compliqué, car il n’avait pas de palmarès. Maintenant, avec son titre de champion de Belgique, on a bon espoir que ça se débloque un peu, car les compétitions coûtent cher. La boxe n’est pas encore un sport très populaire en Belgique, même si ça progresse petit à petit", explique le papa de cette graine de champion.

Une popularité qui commence à monter

Possédant un compte Instagram avec plus de 3.200 followers, Gabriel Xhrouet parvient déjà à rassembler une petite base de fans, du haut de ses 14 ans. "Pour mon compte Instagram, c'est mon père qui le gère, car il m'a dit que ça n’est pas toujours des bonnes personnes qui viennent me parler, mais il me dit aussi que beaucoup de jeunes et moins jeunes viennent m'encourager !"

À l’école, Gabriel commence tout doucement à devenir une petite star également, lui qui fréquente l’Athénée Air Pur de Seraing : "Mes amis, mes profs me félicitent souvent. L’école a même posté un message de félicitations après mon titre sur la page Facebook de l’école, ça fait plaisir !"



On souhaite pouvoir reparler de Gabriel Xhrouet au plus vite, et pourquoi pas en l'affublan du titre de "champion du monde"…