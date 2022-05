La composition du nouveau gouvernement français dévoilée

Le secrétaire général, Alexis Kohler, a dévoilé la liste des ministres d’Elisabeth Borne. Certains ministres sont reconduits : Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti font toujours partie du gouvernement.

L'historien Pap Ndiaye à l'Education et un vaste jeu de chaises musicales: un mois après la réélection d'Emmanuel Macron, et à trois semaines des législatives, la France s'est enfin dotée vendredi d'un nouveau gouvernement oscillant entre renouvellement et recyclage.



Parmi les surprises égrénées sur le perron de l'Elysée par le secrétaire général Alexis Kohler figurent l'attribution du porte-feuille de ministre des Affaires étrangères à la diplomate Catherine Colonna ou encore l'arrivée à la Culture de Rima Abdul Malak, jusque-là conseillère d'Emmanuel Macron. Mais le centre d'attraction est l'arrivée au ministère de l'Education de Pap Ndiaye, âgé de 56 ans, qui dirigeait jusqu'à présent le Palais de la Porte Dorée, et donc le musée de l'Histoire de l'immigration. Cet intellectuel, spécialiste d'histoire sociale des Etats-Unis et des minorités, aura la charge de succéder à Jean-Michel Blanquer à la tête d'un ministère à vif, traversé par des tensions sociales.



Mme Colonna, elle, est déjà rompue aux rouages de l'Etat, ayant été ministre des Affaires européennes de 2005 à 2007 et porte-parole de l'Elysée sous Jacques Chirac. La nouvelle cheffe de la diplomatie française, qui arrive dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine, était ambassadrice au Royaume-Uni depuis septembre 2019.



A l'image de la nomination lundi à Matignon d'Elisabeth Borne, ancienne ministre du Travail, le premier gouvernement du deuxième quinquennat Macron est aussi marqué par la reconduction de plusieurs figures de l'acte I. Certains conservent leurs porte-feuilles: c'est le cas des poids-lourds Bruno Le Maire (Economie, finances et souveraineté industrielle et numérique), qui obtient le statut de N.2 du gouvernement, Gérald Darmanin (Intérieur) et surtout Eric Dupond-Moretti (Justice), malgré des relations conflictuelles avec les syndicats de magistrats. Clément Beaune reste pour sa part le M. Europe de l'exécutif, et Franck Riester au Commerce extérieur.





Voici la liste complète des membres de l’équipe d’Élisabeth Borne :



- Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;



- Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur ;

- Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice ;



- Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;

- Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse ;



- Amélie de Montchalin est nommé ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;



- Agnès Pannier-Runacher devient ministre de la transition énergétique ;



Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher formeront avec Elisabeth Borne, directement chargée de la planification écologique et énergétique, le triumvirat "écolo" du gouvernement.



- Sébastien Lecornu est nommé ministre des armées ;

- Olivier Dussopt devient ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion ;

- Brigitte Bourguignon est nommée ministre de la Santé et de la prévention ;



- Damien Abad, ex LR, est nommé ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées ;



- Sylvie Retailleau est nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;



- Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Figure du MoDem, élu de Loir-et-Cher, celui qui est présenté comme l'un des bras droits de François Bayrou occupait jusqu'alors le ministère des Relations avec le Parlement.



- Stanislas Guerini, est nommé ministre de la transformation et de la fonction publique ;



- Yaël Braun-Pivet est nommée ministre des Outre-mer ;



- Rima Abdul-Malak est nommée ministre de la Culture ;



- Amélie Oudéa-Castera est nommée ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques ;



- Olivier Véran, ex ministre de la Santé, devient ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique ;

- Gabriel Attal, ex porte-parole du gouvernement, devient ministre délégué chargé des comptes publics ;

- La magistrate Isabelle Rome devient ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances ;



- Le maire d’Angers, Christophe Béchu, est nommé ministre délégué chargé des collectivités territoriales ;



- Franck Riester est reconduit au poste de ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l’attractivité. Cet ancien cadre des Républicains est devenu soutien "constructif" de la majorité après l'élection d'Emmanuel Macron, en tant que chef de file du parti Agir.





- Ancien secrétaire d’Etat, Clément Beaune devient ministre délégué chargé de l’Europe ;



- La députée LRM Olivia Grégoire est nommée porte-parole du gouvernement ;



- Justine Benin devient secrétaire d’Etat chargée de la mer ;



- Charlotte Caubel est la nouvelle secrétaire d’Etat chargée de l’enfance ;



- La députée européenne Chrysoula Zacharopoulou est nommée secrétaire d’Etat chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.



Ce nouveau gouvernement, qui doit se réunir en Conseil des ministres lundi, mènera la bataille des législatives des 12 et 19 juin, qui pourrait donner lieu à une autre vague de nominations.