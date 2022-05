De l'art brut à couper le souffle: le domaine des Grottes de Han accueille des artistes de renommées internationales

Le domaine des Grottes de Han accueille en ce moment 3 artistes de renommée internationale. Il y a Willy Niodo, artiste français, sculpteur à la tronçonneuse, Philippe Léonard, Français également, tailleur de pierre et puis Spencer Byles, un artiste anglais qui utilise des matériaux éphémères trouvés dans la nature pour réaliser ses œuvres.

Les 3 artistes sont installés aux 4 coins du parc animalier. Les visiteurs peuvent les voir en pleine création et découvrir leurs œuvres. Ce qui donne une petite touche poétique et rêveuse à la visite. Leurs œuvres d'art enrichissent le parc, viennent sublimer le paysage. Cela fait quelques années que le domaine accueille des artistes aux disciplines et aux horizons variés.

Willy Niodo vit à Saint-Tropez, mais parcourt le monde avec sa tronçonneuse. Bucheron de formation, il est devenu artiste un peu par hasard il y a 10 ans et est aujourd'hui champion de France de sculpture à la tronçonneuse. "Un ami à moi m'a demandé de sculpter un ours à la tronçonneuse, il avait vu ça en vacances, donc j'ai essayé. Je me suis lancé comme ça. C'est un concours de circonstances en fait", raconte le bûcheron.

Les trois artistes seront encore là pour quelques semaines.