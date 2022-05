Un camion et une voiture entrent en collision à Tournai: deux blessés graves

Un grave accident de la route s'est produit vendredi en fin d'après-midi à Gaurain (Tournai), où un poids lourd et une voiture sont entrés en collision. Les deux occupants du monospace ont été grièvement blessés et hospitalisés à Tournai, a-t-on appris auprès des pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi après-midi, à 15h15, qu'un grave accident de la circulation s'était produit le long de la route express (RN52) faisant la liaison entre Gaurain (Tournai) et Hollain (Brunehaut). Un véhicule de désincarcération, un camion de balisage, deux ambulances venant de Tournai et de Leuze ainsi qu'un SMUR ont été dépêchés sur place. Pour une raison que l'enquête devra déterminer un camion semi-remorque a percuté latéralement un mono-space occupé par deux personnes. Sous la violence du choc, la voiture a effectué un ou plusieurs tonneaux, puis s'est immobilisée sur ses roues sur la route. Le conducteur et son passager ont dû être désincarcérés par les pompiers. Les victimes ont été prises en charge par les urgentistes, puis transférées, dans un état jugé grave, vers le service des urgences du centre Union du Chapi de Tournai. Le chauffeur du camion a été fortement choqué mais n'a pas été blessé.