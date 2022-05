Mondiaux U21 de Kite surf - Daan Baute reste 18e après la troisième journée

(Belga) Daan Baute a conservé de la gold fleet la 18e place e la gold fleet après douze régates à l'issue de la troisième journée des championnats du monde U21 de Formula Kite, jeudi à Torregrande en Sardaigne.

Dans cette discipline du kite surf qui fera son entrée au programme des Jeux Olympiques de Paris en 2024, Daan Baute, 18 ans, totalise 94 points. Il a terminé 16e, 13e, 13e et 15e, sur 21 des quatre régates du jour. Les trois moins bons résultats ne sont pas comptabilisés. Le Singapourien Maximilian Maeder est toujours en tête avec onze victoires en douze courses et le maximum possible de 9 points. Il reste quatre régates à disputer samedi. Le top 10 disputera la course aux médailles dimanche avec des demi-finales et une finale au programme. (Belga)