La Syrie intercepte un missile israélien

La défense antiaérienne syrienne a intercepté des frappes de missiles israéliens près de la capitale Damas, a affirmé vendredi l'agence de presse officielle SANA.

"Notre défense antiaérienne a arrêté plusieurs missiles dans l'espace aérien au-dessus de la banlieue sud de Damas", a affirmé SANA. Des correspondants de l'AFP à Damas ont dit avoir entendu de fortes explosions. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, les missiles visaient des bases iraniennes près de la capitale syrienne. Le 14 mai une frappe similaire a tué cinq soldats, et le 27 avril une autre a fait cent morts. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant des positions de l'armée syrienne, des forces iraniennes et du Hezbollah libanais. L'Etat hébreu commente rarement ses frappes contre la Syrie mais affirme qu'il ne permettra pas à l'Iran d'étendre son influence en Syrie. Déclenchée par la répression de manifestations pro-démocratie, la guerre en Syrie a fait environ 500.000 morts, dévasté les infrastructures du pays et déplacé des millions de personnes.