Canada: l'auteur de l'attaque au sabre d'Halloween 2020 à Québec reconnu coupable

(Belga) L'homme qui a tué deux personnes et blessé cinq autres à coups de sabre à Québec le soir d'Halloween 2020 a été reconnu coupable de meurtres et de tentatives de meurtre vendredi par la justice canadienne.

Carl Girouard, armé d'un sabre japonais "de type katana" et vêtu d'un déguisement médiéval, avait semé la terreur il y a un an et demi en s'attaquant le soir du 31 octobre à des gens dans les rues de la capitale de la province canadienne du Québec. Deux Français étaient au nombre des blessés. L'homme, âgé de 26 ans aujourd'hui, avait plaidé la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Après cinq jours de délibération, les 11 membres du jury l'ont jugé coupable à l'unanimité. Sa peine n'est pas encore connue et sera décidée après le 10 juin. Au minimum, ce sera la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. "On est très heureux pour les membres des familles des victimes qui aujourd'hui vont pouvoir tourner la page et on espère mettre un peu de baume sur leur plaie", a réagi le procureur François Godin à sa sortie du palais de justice après un mois de procès. Pour l'avocat de Carl Girouard, cette décision est une "grande déception". "Le verdict n'est pas aligné avec les arguments qu'on avait soumis", a-t-il affirmé aux journalistes, annonçant déjà son intention de faire appel. Sans antécédents judiciaires, Carl Girouard avait semé la terreur dans les rues du Vieux Québec, cherchant ses victimes dans les rues de la ville, peu fréquentées en raison notamment de la pandémie de coronavirus qui avait limité les festivités d'Halloween. (Belga)