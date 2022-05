Météo - Un week-end généralement sec avant un retour des averses

(Belga) Après la dissipation des nuages bas éventuels, le ciel sera partiellement nuageux, samedi, avec essentiellement des bancs de nuages moyens et élevés. Le temps restera généralement sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront entre 15°C en haute Ardenne, 17°C en bord de mer et 20°C dans de nombreuses régions. Le vent d'ouest à sud-ouest sera généralement modéré, puis faiblira en fin de journée. La nuit prochaine sera calme et assez fraîche. Le ciel sera peu nuageux et par endroits brumeux. Les températures redescendront entre 6 et 11°C. Le vent sera faible de direction variable. Dimanche, le ciel sera assez ensoleillé malgré des voiles de nuages élevés assez fréquents. Les températures atteindront 19 à 21°C dans la région côtière et en Ardenne, et 22 à 24°C dans les autres régions. Le vent sera faible sans direction précise dans l'intérieur du pays, et une brise de mer faible à modéré s'établira dans la zone littorale. Lundi, le temps sera variable avec des averses, localement intenses voire orageuses. Les maxima se situeront entre 18°C à la mer et localement 24°C dans l'est. Le vent faible de sud-est se renforcera et virera au sud-ouest en Ardenne tandis qu'il s'orientera plutôt à l'ouest ou au nord-ouest sur l'ouest du pays. Risque de rafales de 50 km/h ou plus. (Belga)