Vers une réforme des amendes pour excès de vitesse? Le ministre les veut "exponentielles"

Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, veut une meilleure corrélation entre l'amende pour excès de vitesse et la gravité de l'infraction. Il a donc soumis à ses collègues de la Justice et de l'Intérieur une proposition de sanctions beaucoup plus élevées pour les excès très graves.

"Si on veut changer réellement les choses, on doit donner un signal clair à celles et surtout ceux qui s'estiment autorisé à mettre la vie des autres en danger en roulant à des vitesses inappropriées, bien au-delà des limites fixées par le code de la route. Cette mesure viserait les excès de vitesse supérieurs à 21 km/h, soit au total 12% du total des amendes pour excès de vitesse, soit une minorité de conducteurs, mais ceux dont le comportement est le plus dangereux", a-t-il expliqué dans les colonnes de SudInfo. Actuellement, les amendes pour excès de vitesse sont fondées sur une logique nucléaire: 56 euros pour les 10 premiers km/h au-dessus de la vitesse et puis 6 euros, hors agglomération, ou 11 euros, en agglomération, par km/h supplémentaire. Aux yeux du ministre, cette logique linéaire ne reflète pas le risque qui est créé qui est, lui, exponentiel. Il plaide pour des "sanctions beaucoup plus élevées" qui seraient "exponentielles". Il ne précise toutefois pas les montants d'amende qui seraient atteints. VIAS a publié cette semaine les statistiques des accidents de la route du premier trimestre de cette année: 111 personnes ont perdu la vie, soit autant qu'avant la crise sanitaire. Selon M. Gilkinet, la sécurité routière doit remonter dans l'ordre des priorités des politiques publiques.