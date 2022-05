Jazz-rock: John McLaughlin dans la Quatrième dimension à la Seine Musicale

Le guitariste britannique John McLaughlin, âgé de 80 ans, interprète lundi à la Seine Musicale son jazz fusion électrique imprégné de blues à la tête du 4th Dimension, un groupe créé en 2004.

"80, c'est un chiffre ! Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un frère qui a dix ans de plus que moi et qui fait son vélo tous les jours", a déclaré à l'AFP dans un français quasi parfait cet Anglais résidant à Monaco depuis quarante ans.

Ce végétarien, pratiquant quotidiennement la méditation et le yoga et s'adonnant à la marche et au vélo régulièrement, concède à peine qu"au bout de 80 cercles autour du soleil, les choses commencent un peu à changer, surtout côté corps".

Malgré les courbatures, cet élégant Britannique, qui a débuté dans les années 1950 dans des groupes de rhythm'n blues avant de bifurquer vers le jazz puis la musique indienne et le flamenco, a hâte de monter sur scène lundi.

"Zéro concert en 2020, un en 2021, annulation de tout ce qui était prévu depuis le début de l'année... on a hâte de jouer", souligne cette star du jazz fusion, qui a promené sa guitare, instrument vers lequel l'a aiguillé un de ses frères à l'âge de 11 ans, dans diverses directions (blues, rhythm'n blues, jazz, rock, flamenco, musique indienne...).

John McLaughlin doit beaucoup à un environnement familial favorable, lors d'une enfance dans un petit village du nord-est de l'Angleterre.

"Grâce à mes frères aînés, j'ai été initié à un vrai pot-pourri de musiques, ma mère était violoniste classique", rappelle le musicien, qui a eu un véritable choc en découvrant Django Reinhardt.

David Bowie, Miles Davis, Carlos Santana, Chick Corea ou Paco de Lucia sont parmi les musiciens avec lesquels il a joué. John McLaughlin a aussi été des premières aventures du jazz électrique en rejoignant Miles Davis en 1969. Deux formations qu'il a montées ensuite ont marqué le jazz contemporain: le Mahavishnu Orchestra et Shakti.

Depuis une quinzaine d'années, il offre au sein du 4th Dimension une synthèse de ces différentes influences: le bassiste camerounais Etienne Mbappé pour la touche funk et africaine, le batteur Ranjit Barot pour sa science des polyrythmies indiennes, y forment une rampe de lancement idéale pour le guitariste.

Le blues, celui de la première heure, irrigue toujours ses longues improvisations.

Sa vélocité et sa manière de jouer staccato, en détachant les notes, sont autant d'autres caractéristiques de son style.