Seule la "diplomatie" mettra fin à la guerre en Ukraine, assure Zelensky

La guerre en Ukraine ne peut prendre fin que par des biais "diplomatiques", a assuré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que les négociations entre Moscou et Kiev sont dans l'impasse.

"La fin (du conflit) sera diplomatique", a-t-il déclaré lors d'un entretien à une chaîne télévisée ukrainienne. La guerre "sera sanglante, ce sera des combats, mais elle prendra fin définitivement via la diplomatie". "Il y a des choses que nous ne pourrons pas atteindre qu'à la table des négociations. Nous voulons que tout revienne (comme avant)", ce que "la Russie ne veut pas", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. Mardi, un conseiller du président ukrainien, Mykhaïlo Podoliak, avait indiqué que les pourparlers entre Moscou et Kiev étaient "en pause", estimant que Moscou ne faisait preuve d'aucune "compréhension" de la situation. Le lendemain, le Kremlin avait accusé l'Ukraine d'"absence totale de volonté" de négocier avec la Russie pour mettre fin à l'invasion de l'Ukraine, lancée le 24 février. Plusieurs rencontres entre négociateurs des deux camps ont eu lieu mais n'ont donné aucun résultat concret.