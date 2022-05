La Belgian Pride a lieu ce samedi: voici les revendications des personnes LGBTI+

La Belgian Pride 2022 défilera ce samedi dans les rues de Bruxelles. "çavaria", "Prisme" et "Rainbowhouse Brussels", les 3 organisations coupoles régionales LGBTI+ en Belgique, défileront ensemble.

Elles appellent également à la solidarité envers les personnes LGBTI+, y compris des décideurs et décideuses politiques au niveau fédéral. Leurs priorités juridiques devraient être l'ouverture du don du sang pour les personnes HSH, la reconnaissance légale du genre, l'interdiction des mutilations envers les personnes intersexes et l'introduction de la LGBTI+phobie comme circonstance aggravante pour tous les crimes, soulignent les trois organisations.

Le thème de cette Belgian Pride 2022 est #OPEN. Les trois fédérations LGBTI+ saisissent cette opportunité pour porter ensemble le slogan "La communauté, c'est vous". Avec celui-ci, elles encouragent chaque personne LGBTI+, chaque allié LGBTI+, qu'elle soit de Flandre, de Bruxelles ou de Wallonie, à sortir et à se reconnecter les uns avec les autres. "En marchant ensemble, nous voulons montrer les visages de la communauté LGBTI+, notre grande et diverse famille LGBTI+ belge", souligne Eva Declerck, coordinatrice des programmes chez çavaria.

"Nous pouvons tous manifester notre solidarité de différentes manières et en fonction de nos possibilités et privilèges. En tant qu'individu, vous pouvez soutenir nos communautés en signant une pétition, en faisant des dons aux organisations LGBTI+ ou en faisant du bénévolat. Mais en tant que sous-communautés, nous devons aussi être solidaires des personnes LGBTI+ qui subissent différentes formes d'oppression parce qu'elles sont racisées, réfugiées, travailleuses du sexe et/ou sont discriminées en raison de leur religion, de leur identité et expression de genre, de leur état de santé mentale ou physique", explique Anna Devroye, coordinatrice de Prisme.

Les coupoles LGBTI+ demandent également la solidarité des décideurs politiques belges. Elles les exhortent à mettre en place la législation qu'elles jugent nécessaire pour améliorer les droits, les opportunités et le bien-être des personnes LGBTI+. "Le lancement du Plan fédéral 'Pour une Belgique LGBTQI+ friendly' lors de la journée du 17 mai, était une étape importante. Il est maintenant temps de traduire ces mesures en actions et en législations", selon Jean-Francois Cannoot, coordinateur de la RainbowHouse. "Une première priorité est de supprimer l'exclusion des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes du don du sang. Nous demandons instamment au Parlement fédéral de ne pas adopter la proposition de loi actuelle qui maintient une clause d'exclusion discriminatoire. La prétendue identité commune qu'elle invoque est fondée sur des stéréotypes. La réglementation sur les dons de sang doit se concentrer sur les comportements individuels à risque, et non sur l'orientation sexuelle ou d'autres éléments identitaires."

Une autre loi qu'elles jugent fondamentale est l'interdiction des interventions sur les enfants et les adultes intersexués qui ne sont pas médicalement nécessaires et qui sont effectuées sans leur consentement éclairé. Ils demandent une nouvelle législation sur l'enregistrement du genre qui soit également inclusive pour les personnes non-binaires et de genre fluide. Enfin, elles demandent de généraliser la LGBTI+phobie comme motif de haine pour tous les crimes dans le code pénal.