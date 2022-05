Variole du singe: de quels traitements dispose-t-on déjà pour traiter la maladie?

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s'attend à ce que le nombre de cas de variole du singe se multiplie notamment en Europe mais aussi au Canada en Australie ou encore aux Etats-Unis. "Alors que nous entrons dans la saison estivale (...) avec des rassemblements, des festivals et des soirées, je crains que la transmission s'accélère", a affirmé le directeur de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge.

Cette situation préoccupe les autorités sanitaires. Chez nous, trois personnes sont touchées par cette forme du virus. Mais comment s' en prémunir et quels sont les traitements ou les vaccins déjà disponibles?

Être attentif aux symptômes

Voici les principaux symptômes de la variole du singe à détecter: fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue, accompagnés d'éruptions cutanées souvent sur le visage, qui se répandent à d'autres parties du corps dont les parties génitales. Si vous êtes malade, il faut vous mettre en isolement pendant 21 jours: c'est la durée de la période d'incubation.

Sachez qu'il existe aussi des traitements efficaces, comme nous l'explique Emmanuel Bottieau, Chef de l'unité des maladies tropicales à l’institut de médecine tropicale d’Anvers: "On a une molécule qui a été développée pour la variole, mais pour la variole historique. Il y a eu à un moment donné, un risque de bioterrorisme et donc on a développé à ce moment-là un traitement qui est efficace et qui a déjà d'ailleurs été utilisé aussi pour la variole du singe."

Ce médicament n'est pour l'instant pas disponible à grande échelle, mais la variole du singe est moins contagieuse que la variole humaine. La transmission se fait par contact direct. Il faut donc éviter de toucher une personne contaminée et bien se laver les mains pour s'en prémunir.

Quid des vaccins?

Il existe aussi des vaccins antivarioliques. Le dernier autorisé par l'Agence européenne des médicaments date de 2013.

Il n'est pas nécessaire d'avoir des stocks en millions de doses du jour au lendemain...

Jean-Michel Dogné, expert en pharmacovigilance de l'Agence Fédérale des Médicaments et des produits de santé : "C'est un vaccin qui est produit par une firme danoise pour lequel l' Agence européenne du médicament est en cours de discussion concernant justement les stocks et les approvisionnements éventuels. Il est important de rappeler qu'il n' y a pas panique en la demeure. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir des stocks en millions de doses du jour au lendemain."

Mais notre pays conserve encore un stock stratégique en cas d'accident biologique: 1 million de doses de vaccins. En 2015, le Conseil supérieur de la Santé recommandait la vaccination à certains groupes spécifiques de la population.