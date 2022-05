Coronavirus: l'Espagne assouplit les règles d'entrée pour les touristes non vaccinés

L'Espagne a assoupli samedi les règles d'entrée sur son territoire pour les touristes non vaccinés ne venant pas de l'Union européenne, donnant ainsi un coup de pouce au secteur-clé du tourisme à l'approche des vacances estivales.



Jusqu'à présent, les voyageurs en provenance de l'extérieur de l'Union européenne --dont le Royaume-Uni, principal pays d'origine des touristes en Espagne-- ne pouvaient entrer qu'avec une preuve de vaccination ou de guérison du Covid-19.



Mais à partir de samedi, ces visiteurs sont également autorisés à entrer avec un test négatif, a annoncé le ministère espagnol des Transports dans un communiqué.



Les tests PCR doivent être effectués dans les 72 heures précédant le départ pour l'Espagne et les tests antigéniques dans les 24 heures précédentes.



La ministre espagnole du Tourisme, Maria Reyes Maroto, a expliqué que la "nouvelle phase de la pandémie" permettait au pays d'assouplir les règles, en appliquant aux voyageurs non européens celles jusqu'ici exigées pour les voyageurs venant de l'UE.



"Il s'agit d'une excellente nouvelle, très attendue par le secteur du tourisme, qui permettra aux touristes non européens de nous rendre visite plus facilement pendant la haute saison", a-t-elle ajouté dans le communiqué.



Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de présenter tout type de certificat.



Avec ses plages ensoleillées et son riche patrimoine architectural, l'Espagne était le deuxième pays le plus visité au monde avant la pandémie, avec 83,5 millions de visiteurs étrangers en 2019.



Mais les restrictions internationales sur les voyages liées à la pandémie ont mis à genoux en 2020 le secteur qui n'a accueilli que 19 millions de touristes.



Ce chiffre est passé à 31,1 millions en 2021, bien en deçà des prévisions du gouvernement espagnol, qui tablait sur 45 millions d'arrivées.