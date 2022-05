L'horreur au Texas: une adolescente de 15 ans retrouvée 10 jours après son enlèvement dans un réseau de pédophilie

Aux Etats-Unis dans l'état du Texas, une jeune adolescente de 15 ans a été secourue par la police 10 jours après avoir été kidnappée lors d'un match de basketball auquel elle assistait avec son père. La jeune fille s'était rendue aux toilettes et n'était pas retournée s'asseoir à côté de celui-ci. Elle a finalement été retrouvée dans un réseau de pédophilie.

Le père de l'adolescente non identifiée avait sonné l'alarme peu de temps après sa disparition alors qu'il assistait à un match des Dallas Maverick à l'American Airline Center le 8 avril dernier.

La famille de la jeune fille a ensuite appelé la police de Dallas, mais le département n'a pas voulu enquêter, en raison des lois du code de la famille du Texas. Ceux-ci traitent les disparitions des adolescents comme des fugues à moins qu'il n'y ait des preuves concrètes d'un enlèvement, rapporte le Daily Mail.

Six jours après l'enlèvement, la famille a contacté l'association à but non-lucratif "Texas Counter-Trafficking Initiative", qui a retrouvé des photos nues de la jeune fille sur un site internet de prostitution et a alerté la police de l'Oklahoma. La victime a été retrouvée dans un hôtel à Oklahoma City, à plus de 300 kilomètres de l'endroit où elle a été enlevée.

Mon cœur se brise pour les choses inimaginables que ma fille a dû endurer

La police a fait une descente dans l'hôtel et a trouvé la jeune fille et le délinquant sexuel condamné, Kenneth Nelson dans une chambre qui avait été louée avec la carte d'identité de quelqu'un d'autre.

"Mon cœur se brise pour les choses inimaginables que ma fille a dû endurer pendant les 11 jours où elle a été enlevée, et je suis si heureuse qu'elle soit en sécurité alors que nous travaillons à son rétablissement", a déclaré la mère de la fille dans un communiqué.

Huit personnes ont été arrêtées en lien avec le crime, rapporte la chaîne américaine Fox News.