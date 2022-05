Disparition de Natacha au Pérou: "Incroyable qu'on ne trouve plus de trace d'elle", réagit sa grand-mère

Un peu plus de 300 personnes, selon l'estimation des organisateurs, ont participé dimanche à compter de 11h00 à une marche dans la forêt de Soignes pour soutenir les parents de Natacha de Crombrugghe, qui recherchent leur fille disparue au Pérou fin janvier.

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue au Pérou depuis janvier dernier. Ses parents sont sur place pour tenter de la retrouver.

En Belgique, des amis et des proches de la jeune femme ont organisé ce dimanche matin une marche dans la forêt de Soignes. Les participants s'étaient habillés en vert, en signe d'espoir. Au départ, sur les marches de l'hippodrome de Watermael-Boitsfort, ils ont formé avec des feuilles volantes le hashtag #LookingForNatacha, nom du groupe de soutien qui alimente une veille sur les réseaux sociaux. Chaque participant a été invité à verser 10 euros pour soutenir les recherches de Natacha via l'intermédiaire de la fondation Child Focus. Deux parcours de 6 et 10 km étaient proposés.

C'est tellement incroyable qu'elle soit partie comme ça

Pia, la grand-mère de Natacha, qui a participé à la marche, s'est confiée à notre micro: "Je suis contente d'être là pour faire quelque chose pour elle. C'est tellement incroyable qu'elle soit partie comme ça, et qu'on ne trouve plus de trace d'elle. Qu'est-ce qui est arrivé?", se demande-t-elle.

Cette marche était le moyen pour les participants d'apporter un soutien moral à sa famille. "Le fait de retrouver toutes ces personnes qui nous entourent et de voir qu'on est tous là, super soudés, c'est très important pour nous. En tant que proches de Natacha, on a besoin d'être entourés et aujourd'hui, on voit qu'on l'est, ça fait chaud au cœur", ajoute une participante.

"Je voulais soutenir les parents et pour faire comprendre que les efforts continuent, c'est loin d'être terminé pour nous. Notre amie a disparu et on a envie de la retrouver tout simplement", poursuit un autre participant.

Depuis le 6 avril, Sabine et Eric, les parents de Natacha, sont au Pérou pour tenter de la retrouver. Grâce à un appel vidéo, ils ont pu voir le soutien de tous les participants.

Le comité à l'initiative de la marche espère récolter des fonds pour aider les parents. "C'est pour les supporter dans les voyages qu'ils font là-bas. Il y a pas mal de frais. Il y a aussi la récompense offerte de 15.000 dollars. Il faut aussi pouvoir les sortir", dit un représentant du comité.

Jusqu'ici, les recherches n'ont pas abouti à d'énormes avancées, mais les parents gardent espoir de retrouver Natacha vivante.