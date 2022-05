Encore une belle après-midi avant le retour de la pluie

(Belga) Le soleil brillera encore dimanche après-midi, malgré quelques voiles d'altitude et la formation de nuages au fil de la journée, avant le retour de la grisaille dès lundi matin. Pour l'heure, le mercure atteindra jusqu'à 19°C ou 20°C à la mer et en Ardenne et 23°C ou 24°C en plaine, indique l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

En soirée, la nébulosité augmentera depuis la frontière française. La première partie de la nuit restera sèche mais, progressivement, le risque d'averses augmentera. Très localement, un coup de tonnerre n'est pas exclu. Le thermomètre indiquera 11°C en Haute Ardenne et 14 ou 15°C en plaine, sous un vent faible. La semaine débutera sous de belles éclaircies alternant avec des périodes plus nuageuses et peut-être quelques gouttes. Ensuite la nébulosité augmentera assez rapidement et la pluie, voire le tonnerre, seront de la partie. L'ouest essuiera des pluies assez soutenues tandis que l'est grondera sous l'orage. Le centre ne sera pas épargné par les averses. Les maxima s'échelonneront entre 19°C au littoral et 23 ou 24°C en Campine et en Gaume. Le vent sera d'abord faible puis deviendra modéré. Les dernières averses quitteront l'est et le nord­-est en soirée. Le risque d'averses augmentera en seconde partie de nuit. Le thermomètre marquera alors 7°C à 11°C sous un vent modéré à parfois fort à la mer. La journée de mardi sera humide et plus fraîche, avec un mercure ne dépassant pas les 14°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 17 ou 18°C ailleurs.