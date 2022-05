Christophe De Keyser décroche sa 1ère victoire sur Ironman à Aix-en-Provence

(Belga) Christophe De Keyser a remporté l'Ironman 70.3 d'Aix-en-Provence, un triathlon de moyenne distance dimanche dans le sud de la France. Pour son 1er succès sur le circuit, le Brabançon a bouclé les 1.900 m de natation, les 90 km de vélo et le semi-marathon de course à pied (21,1 km) en 3h58.56, réussissant une course parfaite puisqu'en tête depuis la sortie de la 1ère transition jusqu'à l'arrivée.

De Keyser, 29 ans, est sorti de l'eau en 2e position derrière le Suédois Alexander Berggren. Plus rapide que ce dernier dans la 1re transition, il a pris les commandes de l'épreuve dès les premiers kilomètres de vélo pour ne plus les lâcher. Sur le semi-marathon, le triathlète d'Overijse n'a jamais pu se relâcher, étant sous la pression du retour de l'Américain Chris Leiferman. Celui-ci est revenu à 46 secondes de De Keyser à 4 km du terme, mais l'ancien champion de Belgique de triathlon sprint a tenu bon, conservant 30 secondes d'avance sur l'Américain (3h59:26) au passage de la ligne. Le Sud-Africain Bradley Weiss a complété le podium 1:42 plus tard (4h00:38). Deuxième Belge engagé, Louis Naeyaert a fini 9e, en 4h15:06. Deuxième de l'épreuve en septembre 2021, De Keyser est le premier Belge à s'imposer depuis la création de l'épreuve en 2011. Seule Tine Deckers avait noté son nom au palmarès chez les féminines en 2016. Chez les dames, la victoire est revenue à la Britannique Nikky Bartlett, en 4h32:41, devant l'Allemande Svenja Thoes (4h37:05) et l'Italienne Federica de Nicola (4h40:25). (Belga)