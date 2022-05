Risques d'orages: 21 départements du Centre et du Sud-Ouest en vigilance orange

Météo-France a placé dimanche 21 départements du centre et du sud-ouest de la France en vigilance orange en raison de possibles orages générant de "fortes rafales" et de la grêle.

"En fin d'après-midi, un axe orageux devrait se former sur le sud de l'Aquitaine et remonter ensuite rapidement vers le Périgord, le Limousin, le Quercy, et l'est du Poitou et des Charentes, en donnant de fortes rafales (jusqu'à 100/110 km/h) ainsi que par endroits de la grêle", a précisé Météo-France dans un bulletin.

Il s'agit d'un "épisode orageux non exceptionnel pour la saison mais pouvant générer de fortes rafales et des chutes de grêle", selon la même source.

Les 21 départements concernés sont compris dans un quadrilatère allant des Landes au Rhône au sud et des Deux-Sèvres au Cher au nord, tandis que 53 autres départements sont placés en vigilance jaune.

Les zones épargnées sont l'ouest de la Bretagne, le nord des Hauts-de-France, l'axe allant des Ardennes au Bas-Rhin ainsi que les départements du pourtour méditerranéen.

Cet appel à la vigilance, valable jusqu'à lundi 06h00, intervient alors que la France traverse depuis le 11 avril un épisode de chaleur supérieure aux normales saisonnières, avec des records de température maximale battus samedi à plusieurs endroits sur le territoire.