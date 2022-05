Un train côtier bondé s'arrête brusquement près de Gand après un possible sabotage

(Belga) Un train transportant un millier de passagers a brusquement arrêté sa course dimanche soir entre Merelbeke et Melle, au sud de Gand, après un possible sabotage. Selon la SNCB, une enquête est en cours sur l'incident.

Le train circulant d'Ostende à Bruxelles s'est arrêté vers 19h30 juste après Merelbeke. Les passagers ont été évacués, même si le train a pu reprendre son voyage peu après. Selon le porte-parole de la SNCB Dimitri Temmerman, il s'agit d'un acte sérieux qui fait l'objet d'une enquête. Il n'a pas voulu faire de commentaire sur la nature de l'incident. (Belga)