Claire Vandevivere deviendra officiellement bourgmetre de Jette mardi

(Belga) Après près de deux mois de maïorat faisant fonction, Claire Vandevivere deviendra officiellement bourgmestre de la commune bruxelloise de Jette mardi. Elle prêtera en effet serment devant le ministre des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt (DéFI), signale le cabinet de l'intéressée dimanche soir.

En décembre dernier, l'assemblée générale de la Liste du Bourgmestre de Jette (LBJette) avait accordé sa confiance à Claire Vandevivere pour succéder à Hervé Doyen à la fonction maïorale et comme cheffe de file de la LBJette et de la majorité. Le 31 mars dernier, ce dernier lui avait cédé sa place et l'élue occupait depuis lors le poste de bourgmestre "faisant fonction". Conseillère communale durant six ans, puis échevine et officière de l'Etat civil pendant 15 ans, Claire Vandivere, 51 ans, devient la première femme bourgmestre à Jette et rejoint les quatre autres femmes bourgmestre en Région bruxelloise: Catherine Moureaux à Molenbeek, Cécile Jodogne à Schaerbeek, Sophie Devos à Auderghem et Mariam El Hamadine à Forest. Cette dernière et Jean-Paul Van Laethem (Ganshoren) prêteront d'ailleurs aussi serment mardi matin devant le ministre Clerfayt et pourront donc aussi porter le titre officiel de bourgmestre de leur commune respective. (Belga)