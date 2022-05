Météo: des orages attendus ce lundi, voici les prévisions pour la semaine

Ce lundi matin, même si un soleil voilé sera parfois visible par endroits, les nuages prendront souvent le dessus et quelques pluies ou averses, éventuellement déjà ponctuées de coups de tonnerre, arriveront depuis la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. En cours de journée, les précipitations s'intensifieront et s'accompagneront parfois d'orage, notamment sur l'est du pays l'après-midi.



Sous les cellules les plus intenses, il faudra s'attendre à d'abondantes précipitations en peu de temps (de 10 à 20 litres/m2 en 1h) ainsi qu'à un risque de coups de vent voire d'un peu de grêle, ce qui a poussé l'IRM à émettre une alerte jaune aux orages de 12h00 à 21h00 sur les provinces du Limbourg, de Liège, de Namur et du Luxembourg. Les maxima seront compris entre 19 degrés au littoral et 23 degrés dans le nord du pays. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur sud-est. L'après-midi, il deviendra modéré et s'orientera au nord-ouest au nord du sillon Sambre-et-Meuse ou au sud-ouest au sud du sillon. Ce soir, l'IRM prévoit le retour d'un temps plus calme même si quelques averses seront encore possibles. Les minima iront de 7 à 11 degrés.

Demain mardi, l'atmosphère deviendra instable en cours de journée, avec une ligne d'averses passant d'ouest en est l'après-midi. La plupart des averses tomberont sur cette ligne ; ces dernières pourront même être ponctuées de quelques coups de tonnerre. L'après-midi, le temps deviendra ensoleillé sur l'ouest, notamment sur la côte. Dans l'air polaire maritime, il ne fera pas plus de 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 17 ou 18 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à temporairement même assez fort, et en bord de mer parfois fort, de sud-ouest à ouest.