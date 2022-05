Une conductrice fantôme percute deux véhicules sur le R3: un blessé grave et deux blessés légers

Une automobiliste a été sérieusement blessée ce dimanche soir vers 22h30 sur le R3 à Heppignies dans la province du Hainaut. Cette automobiliste, qui avait emprunté l'autoroute à contre-sens, a percuté de plein fouet une camionnette et une voiture avant de terminer sa course dans les rails de sécurité. Cet accident a fait un blessé grave et deux blessés légers.

Les pompiers de Marcinelle ont été requis sur place pour procéder à la désincarcération de la conductrice, coincée dans son habitacle. L'accès au R3 a été fermé à la circulation pendant 2 heures le temps de dégager la chaussée. Des déviations ont été mises en place. Selon les premiers éléments de l'enquête, la conductrice qui venait de se disputer avec sa famille aurait tenté de mettre fin à ses jours et aurait décidé d'emprunter l'autoroute à contre-sens.