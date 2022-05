Budget wallon: "L'endettement est stoppé, et même diminué", annonce Elio Di Rupo

Dans le budget wallon 2022, le solde brut à financer après ajustement s'élève à 3,987 milliards d'euros, en amélioration de 148 millions par rapport au solde brut à financer du budget initial (4,135 milliards d'euros), a annoncé le gouvernement régional, lundi matin, à l'issue du conclave qui avait débuté jeudi passé.



Malgré un contexte difficile, lié notamment à l'inflation galopante, "l'endettement wallon est stoppé, et même diminué. Le solde brut à financer repasse sous la barre des 4 milliards d'euros", a souligné le ministre-président régional, Elio Di Rupo (PS), au cours d'une conférence de presse à Namur. Selon l'exécutif, l'effort réalisé ces derniers jours dépasse les 800 millions d'euros, "entre les 505 millions qui était à trouver avant le conclave, l'enveloppe de 100 millions dégagés pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, les dépenses supplémentaires validées par le gouvernement pour 75 millions d'euros et l'amélioration du solde brut à financer."

"Ce montant est le fruit d'un travail en 3 axes, comprenant une augmentation des recettes de plus de 300 millions d'euros, dont les 69 millions du fonds de solidarité européen prévu dans le cadre des inondations; une réduction des dépenses de plus de 400 millions d'euros (ajustement des programmes d'investissement, baisse des financements alternatifs, réduction de certains frais de fonctionnement,...) et la mobilisation de la trésorerie des UAP, les Unités d'Administration publique, pour plus de 100 millions d'euros", a de son côté détaillé le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR), dont c'était le premier exercice après la démission de son prédécesseur, Jean-Luc Crucke, au début de cette année. "Sur ce dernier point, il s'agira de rapatrier de l'argent immobilisé sur le compte des UAP sans empêcher qu'elles mènent leur politique", a précisé le ministre.