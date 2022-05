Le premier soldat russe jugé pour crime de guerre condamné à la prison à vie

Le premier soldat russe jugé pour crime de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vadim Chichimarine, a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité lundi à Kiev pour le meurtre d'un civil.



Son avocat a immédiatement annoncé qu'il ferait appel.



"Le tribunal a décidé de reconnaître Chichimarine coupable et de le condamner à réclusion à vie", a déclaré le juge Serguiï Agafonov, a constaté un journaliste de l'AFP présent dans la salle d'audience. Le sergent Chichimarine, 21 ans, avait admis avoir abattu Oleksandre Chelipov, un civil de 62 ans, dans le nord-est du pays au cours des premiers jours de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.



Il est reconnu coupable de crime de guerre et de meurtre prémédité.



Le soldat au visage juvénile et au crâne rasé, vêtu d'un sweat-shirt gris et bleu à capuche, a écouté, seul dans un box de verre, le verdict lu en ukrainien tandis qu'une interprète le lui traduisait en russe.



"Le meurtre a été commis avec une intention directe", a déclaré le juge. "Chichimarine a violé les lois et coutumes de la guerre", a-t-il poursuivi.



Le Parquet avait requis jeudi la peine maximale, la prison à vie. Le soldat avait plaidé coupable la veille d'avoir abattu un civil ukrainien.



Il avait déclaré devant le tribunal avoir agi sous la pression d'un autre soldat alors qu'il tentait de fuir vers la Russie à bord d'une voiture volée avec quatre autres militaires.



Ce soldat, originaire d'Irkoutsk en Sibérie, avait "demandé pardon" à la veuve de M. Chelipov lors d'un bref échange avec elle dans la salle d'un tribunal de Kiev.



"C'est la condamnation la plus sévère et toute personne sensée ferait appel", a déclaré l'avocat du jeune homme, Viktor Ovsiannikov. "Je demanderai l'annulation du verdict", a-t-il déclaré.



Avant l'audience, le Kremlin s'était déclaré "inquiet" pour le sort du citoyen russe, ajoutant ne pas pouvoir lui porter assistance sur place en raison de l'absence de représentation diplomatique.



"Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas essayer par d'autres canaux. Le sort de chaque citoyen russe a pour nous une importance capitale", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.