Spy : la houblonnière de la Chistrée prend de l’ampleur

Arthur Longneaux, porteur du projet: "L'idée c'est de restructurer le sol et de vendre un sol vivant. Ici, il y a très peu de vers de terre et très peu de vie dans ce sol et donc cela se travaille sur le long terme.

Les 6 porteurs de la houblonnière nourrissent de grandes ambitions, comme nous détaille Maxime Robe en chiffres: "On estime la capacité du terrain de Buzet à produire 150.000 litres de bières, donc effectivement l'ambition, c'est de maintenant aller chercher d'autres partenaires."

Actuellement, plus de 80% du houblon provient de l’étranger, essentiellement d’Allemagne et des Etats-Unis. Le marché brassicole est très demandeur. Car aujourd'hui il est difficile de se fournir en houblon local.

Le projet de houblonnière lancé à Spy (Jemeppe-sur-Sambre) en 2020 prend une autre dimension. Un terrain agricole d'1,5 hectares situé à Buzet (Floreffe) complète désormais leur offre. Un appel public à l'épargne a été lancé en avril dernier et court jusqu'au 10 juillet. Objectif : récolter 150 mille euros. Les 6 porteurs du projet (des amis) ont déjà obtenu près de 30 mille euros.