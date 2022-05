Cette compagnie d'assurance ferme ses bureaux chaque lundi: elle économise 145 tonnes de CO2 par an

En région liégeoise, l'assureur Ethias a décidé de fermer l'ensemble de ses bureaux une fois par semaine. En tout, environ 1500 personnes sont donc en télétravail tous les lundis. L'objectif de la société est essentiellement de faire des économies en matière d'énergie.

Chaque lundi, l'assureur Ethias a décidé de faire des économies en matière d'énergie en fermant l'ensemble de ses bureaux. Dans le bâtiment de la compagnie assurance Ethias, le public est toujours accueilli au rez-de-chaussée. Néanmoins, pour accéder aux onze étages, il faut s'y rendre à pied. "Effectivement les ascenseurs sont coupés. Ils sont particulièrement énergivores et donc le seul accès possible aux bâtiments est par la cage d'escalier qui est allumée sur détecteur", explique Julien Balistreri, directeur ressources humaines chez Ethias.

Dans les bureaux, il n'y a pas d'éclairage. Les écrans d'ordinateurs sont éteints. La température est, quant à elle, de 27 degrés. "Le groupe de froid est à l'arrêt. Il le sera jusque fin de cette journée. Il l'est depuis vendredi après-midi", ajoute Julien Balistreri.

Le lundi, on sait que c'est d'office réunion à distance

Ethias produit actuellement 3800 tonnes de CO2 par an. Chaque lundi de fermeture permet de gagner 2,8 tonnes soit 145 tonnes par an. La motivation est double. "C'est d'une part notre ambition de réduction d'empreinte carbone et d'autre part l'augmentation des prix des carburants qui impacte les collaborateurs", répond le directeur ressources humaines chez Ethias.

Pendant cette journée, 1500 employés sont en télétravail. En effet, lorsque le trajet domicile-travail dépasse 2 kilomètres, un employé produit moins de CO2 en restant chez lui. "Le fait de savoir que tout le monde est à la maison finalement, c'est pas plus mal d'un point de vue organisationnel pour les réunions. Le lundi, on sait que c'est d'office réunion à distance et on ne se cherche pas dans le bâtiment ou ailleurs", réagit Julie Philippe, une employée de la compagnie Ethias. En réduisant sa facture d'énergie, l'entreprise fait des économies tout comme son personnel.