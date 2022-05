De l'orage, de fortes rafales et de la grêle assombriront le ciel lundi

(Belga) De nombreux nuages porteurs d'averses s'amassent dans le ciel lundi après-midi. Ces averses pourront être assez intenses avec des précipitations importantes en peu de temps, de l'orage, de fortes rafales et éventuellement un peu de grêle, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Les précipitations les plus marquées se retrouveront dans la moitié est du pays, ajoute l'IRM qui a émis une alerte jaune aux orages jusqu'à 21h00 pour toutes provinces, à l'exception de celles de Hainaut, de Flandre occidentale et de Flandre orientale. Quelques éclaircies parviendront néanmoins à se faufiler par endroits. Les maxima se situeront entre 17°C au littoral et 23 ou 24°C dans le nord-est. Mardi, des périodes très nuageuses alterneront avec des éclaircies. Des averses régulières sont également attendues. Elles pourraient s'intensifier dans l'après-midi et s'accompagner d'un coup de tonnerre, surtout dans le nord-ouest. Ensuite, un temps plus sec et plus ensoleillé reviendra depuis la Côte. Les maxima seront compris entre 13 ou 14°C en Haute Belgique et 17°C en plaine. Mercredi, la journée débutera avec de larges périodes ensoleillées avant que les nuages s'étendent sur l'ensemble du territoire depuis le littoral. La nébulosité deviendra alors variable à abondante avec la possibilité d'une petite averse sur la moitié ouest. Les maxima seront compris entre 15°C en Hautes-Fagnes et 19°C en Campine. (Belga)