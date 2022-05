Pink Ribbon récolte 20.000 euros grâce à l'inauguration du tunnel Annie Cordy

(Belga) Pink Ribbon, l'organisation nationale qui lutte contre le cancer du sein, a récolté 20.000 euros grâce à l'inauguration festive à Bruxelles du tunnel Annie Cordy, récemment rénové. Cet argent sera utilisé pour financer des projets concrets pour la prévention et la détection précoce du cancer du sein ainsi que la prise en charge psychosociale des patientes, indique mardi par communiqué l'ASBL.

Le tunnel Annie Cordy (anciennement le tunnel Léopold II) a été officiellement inauguré dimanche à Bruxelles. Les travaux de rénovation du tunnel, qui ont commencé en 2018 et se sont terminés en février dernier, ont coûté quelque 500 millions d'euros. Pink Ribbon tient à féliciter la Région bruxelloise qui, en rebaptisant le plus long tunnel du pays du nom de la célèbre chanteuse, franchit un "pas symbolique majeur vers la féminisation de l'espace public" alors que seulement 2% des rues de Bruxelles portent le nom d'une femme. Cette démarche est d'autant plus mise en exergue avec les 30 portraits de femmes qui ornent désormais les murs du tunnel. Pour souligner cette féminisation, l'inauguration a été organisée au profit de l'ASBL Pink Ribbon. Equal.Brussels, l'administration en charge de l'Égalité des chances en Région bruxelloise, a fait don de pas moins de 20.000 euros à cette organisation qui lutte contre le cancer du sein. (Belga)