Google Street View a 15 ans: voici les 10 lieux les plus visités en Belgique

Google célèbre ce mardi le 15e anniversaire de l'un de ses nombreux services web populaires: Street View (auquel on accède via Google Maps). Il s'agit bien de cette carte à 360 degrés qui permet de visiter certaines zones dans plus de 100 pays, depuis son divan sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Il y a quinze ans, Street View naissait d’une idée singulière de Larry Page, cofondateur de Google : créer une carte à 360 degrés répertoriant des lieux du monde entier. Il démarra ainsi la photographie de San Francisco et de New York dès 2007. Depuis, les voitures Street View ont pris plus de 220 milliards d'images dans plus de 100 pays. Ses véhicules ont également parcouru plus de 16 millions de kilomètres, soit l'équivalent de 400 fois le tour de la planète.

Pour fêter les 15 ans, Google révèle les lieux belges les plus visités sur Street View. Le géant américain du numérique annonce également une nouvelle caméra ainsi que son outil pour remonter le temps sur sa plateforme, qui est maintenant disponible sur mobiles.

Pour la Belgique, les dix destinations les plus populaires sur Street View l'année dernière ont été :

L’Atomium La Grand-Place de Bruxelles Le Palais Royal de Bruxelles La gare de Bruxelles Midi La gare de Bruxelles Nord Le Manneken Pis L’aéroport de Bruxelles La gare centrale d’Anvers Pairi Daiza Le château de Gravensteen

De plus, les dix musées belges parmi les plus visités sur Street View au cours de l'année écoulée ont été :

Le Musée de la Porte de Hal Museum aan de Stroom à Anvers Le Musée de la Bande Dessinée à Bruxelles Le Bastogne War Museum à Bastogne Le Parlamentarium à Bruxelles Le Fort Napoléon à Ostende Le Musée des Illusions à Bruxelles La Maison Rubens à Anvers Le Musée Horta à Bruxelles La Galerie Horta à Bruxelles

Les lieux les plus visités sur Street View

Au cours de l'année écoulée, les utilisateurs de Street View ont pu profiter de nouveaux lieux et de destinations de voyage potentielles sur les cartes de la plateforme. Google a dévoilé la liste des dix pays les plus recherchés sur Street View :

Indonésie États Unis Japon Mexique Brésil Espagne Italie Taiwan France Royaume Uni

En un an, les trois monuments les plus recherchés dans le monde sur Street View ont été la tour Burj Khalifa (Émirats Arabes Unis), la Tour Eiffel (France) et le Taj Mahal (Inde).

Une nouvelle caméra

Google prévoit d’utiliser une nouvelle caméra dès l'année prochaine. Le nouvel outil est actuellement en phase de test pour permettre de capturer des images de plus haute qualité et avec une plus grande couverture. La nouvelle caméra de Street View comporte les mêmes caractéristiques en termes de puissance, de résolution et de capacités de traitement que les systèmes actuels. Dans le même temps, ce modèle est nettement plus petit, représentant environ la taille d'un chat moyen. La nouvelle technologie ultra-transportable peut ainsi être installée facilement sur n'importe quel véhicule. L’appareil peut ainsi être déplacé dans des îles éloignées, des sommets de montagnes ou tout simplement sur la place d’un village.

Voyagez dans le temps avec Street View, désormais aussi sur mobile

Street View permet de capturer le monde tel qu'il évolue tout en gardant une trace du passé. À partir d'aujourd'hui, il est plus facile que jamais de voyager dans le temps directement depuis son téléphone, que ce soit sur Android ou iOS. En visitant un lieu sur Street View, il est possible d’appuyer n'importe où sur la photo pour afficher des informations concernant la position sélectionnée. Ensuite, il suffit de sélectionner "Afficher plus de dates". Les internautes peuvent ainsi apercevoir les précédentes images récoltées par Google depuis 2007 à cet emplacement. Dès lors, une capsule temporelle numérique montrant l’évolution dans le temps d’un lieu apparaîtra en faisant défiler chacune des images. A titre d’exemple, les visiteurs ont la possibilité de suivre la construction du Hudson Yards Vessel à New York.