La police découvre 1.200 plants de cannabis dans une habitation à Schaerbeek: "Ils se sont rapidement rendu compte de ce que la maison cachait"

Le 17 mai dernier, 1.200 plants de cannabis ont été découverts dans une habitation à Schaerbeek, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles-Nord. La police scientifique s'est rendue sur place et les plants ont été saisis puis détruits.



Des policiers de la zone Bruxelles-Nord, appartenant à la "cellule huissier", se sont rendus, le 17 mai dernier à une adresse à Schaerbeek, dans le cadre d'une saisie de bâtiment, en compagnie d'huissiers de justice. "Ils se sont rapidement rendu compte de ce que la maison cachait: 16 compteurs électriques, des conduits de ventilations et du terreau. L'occupant des lieux cultivait 1.200 plants de cannabis dans la maison", a expliqué la zone de police Bruxelles-Nord. "Le parquet de Bruxelles a requis la descente sur les lieux du Laboratoire de la police judiciaire fédérale. Le parquet a également requis de couper l'eau et le courant dans l'habitation. Les plants ont été saisis et détruits", a indiqué la police. "L'enquête suit son cours afin de découvrir les auteurs de cette plantation."