Individu armé dans une école d'Anderlecht: "Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident a lieu dans cet établissement"

Ce lundi midi, un important déploiement de policiers a eu lieu à l'Institut de la Providence à Anderlecht rue Haberman. Un individu armé a tenté de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement et a été arrêté par un professeur avant de prendre la fuite.

Selon le Parquet de Bruxelles, "l'enquête est toujours en cours et le suspect est activement recherché. Contrairement à ce qui a été annoncé hier, aucun coup de feu n'a été tiré dans l'enceinte de l'école. Celle-ci a pu ouvrir ses portes ce matin. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident a lieu dans cette école. En 2018, un élève armé s'en était pris à un éducateur. La question que les professeurs et les syndicats se posent ce matin, c'est comment ce type de fait a pu se produire encore dans cette école? En effet, un sas extrêmement sécurisé a été installé à l'entrée. Il faut s'annoncer via un parlophone."