Namur se dote d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite afin de profiter d'une expérience sportive en kayak sur la Meuse

Une barrière a été installée pour accéder plus facilement en voiture à une rampe située en bord de Meuse. C’est la nouvelle installation pour personnes à mobilité réduite au niveau du Namur Kayak Canoé Club et des Scouts marins. Objectif ? Être au plus près de l'eau et profiter pleinement d'une expérience en kayak sur l’eau. "Les véhicules pourront vraiment se garer en bordure de nos installations et tout sera aménagé avec une rampe d'accès au bord de l'eau. Le ponton est équipé d'une potence spéciale pour prendre la personne et la déposer soit dans un kayak, soit à l’eau pour les activités de nage en Meuse", développe Yves Eeckaudt, président du Namur Kayak Canoé Club.

Seul ce ponton spécial PMR pour la mise à l'eau existait déjà, grâce à un budget participatif. La barrière vient donc compléter l'aménagement. Coût total ? Près de 3.000 euros. Un budget accordé par la ville de Namur, en collaboration avec le club de Kayak et Canoé et les Scouts marins.