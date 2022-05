Mai'tallurgie veut pérenniser une boucle piétonne rappelant le passé de Marchienne-au-Pont

(Belga) L'équipe organisatrice du festival Mai'tallurgie à Marchienne-au-Pont espère dans les prochains mois parvenir à pérenniser une boucle piétonne de plus de 5 kilomètres présentant l'histoire de cette localité emblématique de Charleroi.

Le projet de cette boucle est né dans le cadre du festival, dont l'édition 2022 s'est terminée samedi. Le parcours serpente entre des panneaux reprenant des textes explicatifs et des codes QR renvoyant aux témoignages d'habitantes et riverains. La localité fut un haut lieu de l'histoire industrielle de la Belgique. Après la fermeture de plusieurs sites, elle a progressivement entamé un nouveau chapitre de son histoire avec désormais en point de mire un master plan qui devrait refondre une partie de son territoire. Pour fixer certains panneaux explicatifs en "dur", des autorisations administratives sont nécessaires. "On espère vraiment que cela pourra être le cas", a souligné Anne-Marie Faticati, coordinatrice du festival Mai'tallurgie. (Belga)