Un Irakien lié à l'EI a cherché à assassiner George W. Bush, selon le FBI

(Belga) Un Irakien lié à l'organisation Etat islamique (EI) a tenté d'organiser, depuis les Etats-Unis, l'assassinat de l'ancien président George W. Bush, selon la police fédérale américaine (FBI).

L'homme est accusé d'avoir "aidé et soutenu la tentative de meurtre sur (...) un ancien président des Etats-Unis", note le FBI dans un document rendu public. Arrivé légalement aux Etats-Unis en 2020, l'homme, Shihab Ahmed Shihab, a tenté de recruter d'autres Irakiens et de les faire venir pour mener l'attaque, et a mené des repérages à Dallas, au Texas, près de lieux liés à l'ancien président républicain (2001-2009). L'équipe "souhaitait tuer l'ancien président Bush car ils estimaient qu'il était responsable de la mort de nombreux Irakiens" à la suite de son intervention militaire lancée en 2003, note le document. (Belga)