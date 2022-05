Le nombre de femmes chauffeurs poids lourds reste très faible: "C'est beaucoup trop peu", regrette le secteur du transport

La fédération Royale Belge des Transporteurs engage. 5.000 postes de chauffeurs poids lourds sont à pourvoir. L'occasion de se questionner sur la place qui est réservée aux femmes dans ce secteur largement encore masculin. Moins de 2% sont des femmes.

En Belgique, plus de 10.000 entreprises sont actuellement actives dans le transport de marchandises par route. Ensemble, elles gèrent un parc de véhicules de plus de 80.000 camions et camionnettes et représentent plus de 112.000 emplois. Moins de 2% sont des femmes dans ce secteur (1,66%). Ce qui illustre que le métier de conducteur poids lourd est encore aujourd'hui considéré comme un métier d'homme.

Les femmes sont peu représentées, mais bien présentes. Marie Jeanne est chauffeuse poids lourd. Depuis 19 ans, elle passe plusieurs jours d'affilée dans son camion à sillonner les routes d'Europe. Un choix qui peut sembler surprenant. "Je ne l'ai jamais regretté. N'ayant pas d'attaches, je ne dois pas rentrer le soir", confie-t-elle. L'international n'est pas la seule option. D'autres filières sont plus compatibles avec une vie de famille. "On peut très bien chercher un emploi où on sait être rentré tous les jours et avec un horaire fixe", ajoute Marie Jeanne.

Isabelle de Maegt, la porte-parole de la Fédération royale belge des transporteurs, assure que dans les écoles qui forment les chauffeurs poids lourds de demain, de plus en plus de femmes s'intéressent au métier même si elles sont encore peu représentées. "Il y a moins de 2% de chauffeurs poids lourds qui sont des femmes. C'est beaucoup trop peu. Ce n'est pas un métier d'hommes. C'est tout à fait accessible pour les femmes. Nous lançons un appel. C'est un merveilleux métier. Pour les chauffeurs, les points positifs sont la liberté au volant, écouter la musique, voir des paysages, avoir des contacts sociaux..."