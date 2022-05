19 jeunes élèves et 2 adultes tués dans la fusillade au Texas: leurs proches leur rendent hommage

Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et deux adultes, un drame qui a replongé l'Amérique dans un cauchemar chronique, Joe Biden exhortant à un sursaut pour réguler les armes à feu.



Le tireur a tué ses victimes "d'une façon atroce et insensée" dans la ville d'Uvalde, a déclaré le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Identifié comme Salvador Ramos, il est lui aussi décédé dans cette tuerie qui a touché la commune située à environ 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio. Il a été tué par la police, ont indiqué des responsables du département texan de la sécurité publique, ajoutant que deux adultes sont également morts dans l'attaque.



Quelques heures après la tuerie, les visages des premières victimes ont été dévoilés par leurs proches. Les deux enseignantes qui ont perdu la vie, s’appelaient Eva Mirales et Irma Garcia.

Le décès d'Eva Mireles, 44 ans, a confirmé par sa tante Lydia Martinez Delgado à ABC News. L'enseignante "très populaire" exerçait son métier depuis environ 17 ans.

"Je suis indigné que ces fusillades continuent à se produire", a déclaré Lydia Martinez Delgado. "Ces enfants sont innocents. Les armes à feu ne devraient pas être accessibles à n’importe qui. C’est ma ville natale, une petite communauté de moins de 20.000 habitants. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait ici, surtout à des êtres chers. Eva a fait tout ce qu’il pouvait pour avoir une longue vie, et maintenant on lui a enlevé tout cela."

Lors de la fusillade dans l'école primaire Robb, qui accueille des enfants âgés de moins de 10 ans à Uvalde, 19 enfants ont été tués.

Sur les réseaux sociaux, les proches des victimes ont rendu hommage à Uziyah, Nevaeh, Annabell, Xavier, Eliahana, Amerie Jo, Uziyah, Makenna…

Amerie jo Garza, âgée de 10 ans, fait également partie des victimes. Son père s'est confié à ABC News. "Mon petit amour vole désormais avec les anges là-haut. S’il vous plaît, ne prenez pas une seule seconde pour acquise. Embrassez votre famille. Dites-leur que vous les aimez. Je t’aime Amerie jo, veille sur ton petit frère pour moi."

Xavier Lopez (sur la photo ci-dessus) avait 10 ans. "Il était drôle, ne se prenait pas au sérieux et rigolait tout le temps", a déclaré sa maman au Washington Post. "Je n’oublierai jamais ce sourire. Ça pourrait remonter le moral de n’importe qui."

Il aimait jouer au football et au baseball, tout en s’intéressant à l’art, sa matière "préférée" selon sa mère. "Il adorait toute activité où il pouvait être créatif et surtout le dessin".



