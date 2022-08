Des ratons laveurs téméraires inquiètent certains riverains des Ardennes: "Notre chat n'est plus rentré depuis quelque temps", "C'est méchant comme bête"

Que faire contre les ratons laveurs ? Telle est la question que nous a posée Carine via le bouton orange Alertez-nous. Cette habitante de Sainte-Ode a constaté une augmentation de la présence de ces animaux dans sa région. Un raton laveur vient quotidiennement lui rendre visite, manger la nourriture de son chat et détruire en partie son habitation. Elle se demande s’ils peuvent être dangereux et si cette espèce ne risque pas de poser problème.

"Depuis plusieurs semaines à Sainte-Ode, des ratons laveurs font leur apparition. Ils mangent la nourriture pour chats, font du bruit la nuit, font peur aux poules et se promènent sur le toit de nos maisons et se rapprochant fameusement de nous", s'inquiète Thomas via le bouton orange Alertez-nous. C'est dans le jardin de ses parents que les petits mammifères semblent avoir pris leurs marques. "Notre chat n'est plus rentré depuis quelque temps. Peut-être qu'il a eu peur", constate le jeune homme.

Sa mère Carine s'inquiète quant à elle des dégâts causés. "Il saccage tout. Quand il tombe sur un sac, il le déchire et en met partout. Je pense qu'il cherche à manger", explique-t-elle.

La famille a fait des recherches et elle en a conclu que mieux vaut ne pas approcher ces ratons laveurs. "C'est méchant comme bête. On ne sait pas quoi faire. On a appelé le DNF (Département Nature et Forêts) mais ils n'ont pas de cages disponibles", regrette-t-il. Thomas et sa mère Carine envisagent alors d'installer eux-mêmes des cages. "On se demande s'il ne va pas y avoir un problème un jour. On se pose beaucoup de questions", nous dit-il. De son côté, Carine craint que le raton laveur finisse par entrer dans son habitation. "Ça me fait peur. S'il rentre dans la maison, je ne sais pas quoi faire", souffle-t-elle.

Le raton laveur est une espèce venue d'Allemagne. Depuis plusieurs années, il n'est pas rare d'en croiser sur notre territoire. Sa présence a même augmenté au cours des dernières années. Au fil des ans, sa présence s'est accrue, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans la région du Hainaut, sa présence reste rare. On estime qu'en Wallonie, il y a entre 50 et 70.000 ratons laveurs. La prolifération de cette espèce peut être problématique, notamment en raison de son impact sur la biodiversité.

Dans certains secteurs, le DNF un service du Service Public de Wallonie, a choisi d'éliminer le raton laveur. Le but n'est pas le confort des habitants mais de préserver les animaux en voie de disparition. "Notre problème est de garantir la bonne survie des populations rares. On fera, à certains endroits, l'installation de pièges seulement si des espèces rares et sauvages sont menacées", explique Thierry Petit, agent des forêts au Service Public de Wallonie. C'est notamment le cas des cigognes noires, des chouettes et des grenouilles rousses, véritables proies pour les ratons laveurs. Pour ce faire, le DNF installe des cages dans des zones bien délimitées.

Les études montrent que le raton laveur est plus présent dans les agglomérations que dans les habitats naturels. Cela s'explique notamment par le fait que le raton laveur trouve plus de ressources dans les habitats humains. Le raton laveur est considéré comme une espèce invasive, nous éclaire Vinciane Schockert, biologiste au SPW. "Elle a un haut potentiel de reproduction et d'installation car ici, elle vit dans des habitats similaires à l'Amérique du Nord d'où elle provient. Les conditions d'habitat et de climat leur convient tout à fait. Et si on leur donne de la nourriture dans les agglomérations, on ne fait que renforcer leur population", explique la spécialiste.





Pour les propriétaires d'animaux, il est conseillé de rentrer leur nourriture à l'intérieur des habitations durant la nuit pour éviter d'attirer les ratons laveurs. De la même façon, il est préférable de protéger sa poubelle, leur bloquer l'accès aux chatières, installer des systèmes qui empêchent les ratons de monter aux arbres fruitiers. On estime que la population de ratons laveurs va progressivement continuer de croître. "Il va y avoir une colonisation de plus d'habitats. Et il est fort probable que les densités augmentent encore dans les agglomérations", éclaire Vincianne Schockert. Avant d'ajouter: "Eliminer les ratons laveurs est une solution. Elle est parfois confortable pendant un certain moment. Mais comme on est face à une espèce très mobile et en quête de nouveaux territoires, on va se retrouver avec des nouveaux ratons laveurs et on va devoir gérer ce problème à l'infini".