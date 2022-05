Le sort de Boris Johnson suspendu aux conclusions de l'enquête administrative

(Belga) Boris Johnson se prépare à la publication prochaine, dès mercredi selon les médias britanniques, des conclusions de l'enquête administrative sur le "partygate" qui risquent d'aggraver la crise menaçant le Premier ministre britannique.

Après des mois de révélations et revirements dans le scandale des fêtes à Downing Street pendant les confinements anti-Covid, la haute-fonctionnaire Sue Gray doit remettre mercredi dans la matinée son rapport à Downing Street avant qu'il ne soit mis en ligne, affirment la BBC, le Telegraph et le Times. Le chef du gouvernement conservateur doit s'exprimer dans la foulée au Parlement sur le sujet, en plus de sa séance hebdomadaire de réponse aux questions des députés à 13h00 HB (11h00 GMT). Si le calendrier est encore susceptible d'évoluer, comme souvent dans cette affaire, la fin du suspense semble proche sur cette enquête, longtemps retardée par le lancement parallèle d'une enquête de police. Cette dernière s'est achevée la semaine dernière en révélant l'ampleur des violations aux règles anti-Covid à Downing Street, contrastant avec les sacrifices des Britanniques: 126 amendes adressées pour huit événements, dont une à Boris Johnson lui-même pour un pot d'anniversaire surprise en juin 2020. Ce bilan a malgré tout été considéré comme relativement clément pour le Premier ministre, qui avait participé à des rassemblements en apparence plus graves et qui semblait alors en position de surmonter ce scandale, comme bien d'autres auparavant. Après avoir vu sa popularité chuter pendant l'hiver en raison du "partygate", Boris Johnson a redressé son image en se montrant en pointe du soutien occidental à l'Ukraine face à l'invasion russe. Son parti a cependant essuyé de lourdes pertes lors d'élections locales début mai. Martelant qu'il cherche à répondre aux préoccupations des Britanniques, il compte, selon les médias, annoncer bientôt un plan de soutien massif aux ménages étranglés par l'inflation historique au Royaume-Uni.