Une forte affluence attendue à la côte belge pour le week-end de l'Ascension

La côte belge s'attend à accueillir beaucoup de monde pendant le week-end prolongé de l'Ascension. Les hôtels de la côte enregistrent déjà un taux d'occupation de 85 à 90%, ressort-il mercredi des chiffres de l'organisme touristique provincial Westtoer.

"Malgré les prévisions météorologiques modérées, le secteur du tourisme est déjà optimiste pour les jours à venir", a précisé l'organisme provincial. En estimant les réservations en ligne, Westtoer évoque un taux d'occupation de 85 à 90% pour les nuits du jeudi au vendredi et du vendredi au samedi. Le taux d'occupation moyen est actuellement encore légèrement inférieur à celui du week-end de Pâques, où l'on avait enregistré un taux d'occupation des hôtels d'environ 95%. Avec une météo favorable, les hôtels comptent encore sur des réservations supplémentaires de dernière minute. L'asbl Kustcampings se veut également très enthousiaste. Celle-ci a constaté une forte occupation des emplacements de camping et des logements de location. Le baromètre visible sur le site de la côte belge est à nouveau actif. Il est ainsi possible de voir, via un code couleur, l'affluence à la côte.