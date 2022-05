Invasion de l'Ukraine - Trois véhicules médicaux à destination de l'Ukraine ont été bénis par l'évêque de Liège

(Belga) Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, a béni, mercredi soir au palais épiscopal de Liège, trois véhicules médicalisés qui seront envoyés en Ukraine dans les prochains jours.

Trois véhicules médicaux venus d'Anvers ont été bénis mercredi soir vers 19h00 au sein du palais épiscopal de Liège, situé rue de l'Évêché. Le 17 mars dernier, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, avait lancé un appel à la solidarité en réponse au drame humanitaire qui se déroule en Ukraine, suite à l'invasion de ce pays par la Russie. Une grande collecte de fonds a été organisée. Grâce à la générosité des catholiques, une somme importante a pu être rapidement réunie. Trois petites camionnettes ont été achetées à Anvers avec notamment l'aide de l'argent récolté dans les différentes paroisses. "Monseigneur Deville m'a donné une somme d'argent pour acquérir ces véhicules," a précisé à l'agence Belga l'abbé Mykhailo Shetsov, prêtre de l'église grecque-catholique ukrainienne et responsable de la communauté ukrainienne de Liège. Les trois véhicules sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite et seront amenés sur le front. "Ces véhicules serviront à l'évacuation de blessés pour les médecins en Ukraine. Ils seront réceptionnés à la frontière par des médecins de l'armée ukrainienne. Ils partiront alors vers l'est, dans les zones les plus touchées," a détaillé Mykhailo Shetsov. C'est d'ailleurs l'abbé qui est à l'initiative de cette bénédiction. "J'ai proposé l'idée à Monseigneur pour montrer que l'argent des paroissiens servait à quelque chose," a expliqué mercredi soir le prêtre de l'église grecque-catholique ukrainienne. Après leur bénédiction, l'un des véhicules a été rempli de médicaments, de couvres-lits et de vêtements par les membres de l'église présents à Liège. Les trois véhicules sont retournés à Anvers et ils seront emmenés vendredi ou samedi par des Belgo-ukrainiens à la frontière avec l'Ukraine. (Belga)