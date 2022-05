A dix ans, il franchit seul sept contrôles de sécurité dans un aéroport irakien: "Il s'était mêlé à la foule"

Un aéroport du sud de l'Irak a annoncé mercredi qu'il allait revoir ses mesures de sécurité: après avoir franchi sept points de contrôle sans être inquiété, un garçon de dix ans a pu monter, seul, à bord d'un avion.



L'incident s'est produit lundi soir à l'aéroport de Najaf, grande ville chiite du sud de l'Irak qui reçoit chaque année des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier.



Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances qui ont permis à un enfant de se rendre à l'aéroport et d'embarquer dans un avion, a indiqué à l'AFP le directeur de l'aéroport international de Najaf, Hikmat Ahmed.



Le garçon, âgé de dix ans, "a réussi à passer sept barrages de contrôle dans l'aéroport pour arriver jusqu'à un avion", a-t-il expliqué.



"Il est arrivé lundi à 21h30 dans l'aéroport. Aux alentours de 2h00 du matin, mardi, après être monté à bord d'un avion d'Iran Air, il nous a été signalé par le personnel de bord", a-t-il précisé.



Les parents de l'enfant, qui habitent dans un quartier jouxtant l'aéroport, avaient signalé sa disparition à la police, selon une source sécuritaire qui n'a pas précisé les raisons pour lesquelles le garçon aurait voulu prendre l'avion.



"Des commissions d'enquête" cherchent à déterminer les circonstances de l'incident, a dit M. Ahmed, ajoutant que "tous ceux qui ont failli à leurs devoirs seront sanctionnés, licenciés ou mutés".



Une fois l'enquête terminée, "de nouvelles procédures seront élaborées pour préserver l'ordre et la sécurité de l'aéroport et des voyageurs", avait auparavant annoncé M. Ahmed dans un communiqué.



"Même si l'enfant a pu franchir les contrôles, son entrée n'a pas constitué de danger, puisqu'il a été soumis à toutes les fouilles", a-t-il assuré. "Le garçon a pu franchir toutes ces étapes car il s'était mêlé à la foule de voyageurs", précise-t-on.



L'aéroport international de Najaf est un des plus importants d'Irak. La ville, abritant le mausolée de l'imam Ali, gendre du prophète Mahomet, est un des lieux les plus saints de l'islam chiite.



En 2019, avant la pandémie, 2,5 millions de voyageurs avaient transité par cet aéroport, selon des chiffres officiels.